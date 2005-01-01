Боец Монсон рассказал о планах баллотироваться в Госдуму

Американский боец Джефф Монсон, получивший гражданство России, рассказал о планах на будущее и намерении стать депутатом Госдумы.

Монсон сообщил, что уже на следующей неделе вернется из Майами и принесет присягу, чтобы получить российский паспорт, передает RT.

Он рассказал, что с момента подачи документов на российское гражданство прошло три года. Боец подчеркнул, что не обращался к политическим партиям, чтобы ускорить процесс, и добился цели «как обычный человек с русской душой, который любит Россию».

Монсон отметил, что хотел бы «сказать огромное спасибо господину Путину», который предоставил ему гражданство.

«Я написал ему (Путину – прим. ВЗГЛЯД) письмо с обращением, которое он подписал. Для меня это очень важно», – добавил чемпион.

Он рассказал также, что уже давно «чувствует себя русским».

«Это ощущение у меня в душе, в сердце. А сейчас его просто оформили официально», – сказал Монсон.

В Красногорске спортсмен имеет школу боевых искусств, где воспитывает «будущих чемпионов мира». Гражданство было необходимо ему, чтобы «легче путешествовать» и «вести дела», а также для «участия в политике», которой он планирует заняться будущем.

Однако пока Монсон не планирует переезжать в Россию и отказываться от американского паспорта, так как его семья остается в США.

«Но в следующие несколько лет, когда я буду принимать активное участие в политике, чтобы помогать людям, буду баллотироваться в Госдуму, я буду обязан отказаться от американского гражданства. Таков мой план. Я за Россию: я собираюсь сделать ее еще лучше», – заявил боец.

Джеффри Монсон – американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон тренируется в American Top Team, которая базируется в Coconut Creek, штат Флорида.

В понедельник президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство. Основанием для такого решения стала известность бойца в мире спорта.