Кремль назвал основание для предоставления гражданства Монсону

Основанием для предоставления гражданства России американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону стала его известность в мире спорта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Хочу отметить один нюанс – ему еще надо будет по нашему законодательству принести присягу, вот тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон, он должен быть выполнен», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Монсон «выполнил все процедуры – обратился в действующем порядке за гражданством».

«Он достаточно известный человек в мире спорта в своей дисциплине, всемирно известный человек, это стало основанием для предоставления ему гражданства», – отметил Песков, пояснив, что «такая практика имеется во многих странах мира».

Джеффри Монсон – американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон тренируется в American Top Team, которая базируется в Coconut Creek, штат Флорида.

Напомним, ранее в понедельник президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону.