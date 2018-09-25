Чеченский министр назвал Макгрегора «мексиканским петушком»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал заявление ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова диктатором.

«Мы отдаем ему (Макгрегору) должное, это большой мастер в UFC, но в последнее время он себя показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена, не в меру амбициозный», – приводит слова Умарова радиостанция «Говорит Москва».

Умаров считает, что ирландец хотел «заработать сомнительные очки», когда «невнятно ляпнул на пресс-конференции в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова». Министр усомнился в «психическом здоровье» Макгрегора, «этого экзальтированного выскочки».

Умаров выразил уверенность, что оскорбление, которое «изрыгнул» Макгрегор, не может задеть «честь и достоинство» Кадырова. По мнению Умарова, ирландский боец «настолько мелок», что «произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым» – это «неоправданная роскошь».

Министр с пониманием и поддержкой отнесся к реакции чеченского бойца смешанного стиля Хусейна Халиева на поведение Макгрегора, но отметил, что такая реакция только «усиливают внимание» к ирландцу, «который не способен отвечать за свои слова и поступки».

Умаров заявил, что Макгрегор ведет себя, «как мексиканский петушок».

Кроме того, министр не верит в то, что Макгрегор может извиниться – Умаров не считает ирландца «настолько цельной личностью», чтобы «он прям так раскаялся». Хотя возможные извинения стали бы «поступком мужчины», добавил Умаров, заявив, что итог «этой грязной истории» подведет победа Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, на пресс-конференция Макгрегора назвал Нурмагомедова трусом, а Кадырова – диктатором. Нурмагомедов заявил, что «просто раздавит» ирландского бойца. Халиев записал видеообращение с предупреждением Макгрегору.