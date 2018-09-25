Чеченский министр назвал Макгрегора «мексиканским петушком»

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:06  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...

Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Места тут заколдованные

Елена Кондратьева, журналист
Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Чеченский министр назвал Макгрегора «мексиканским петушком»

          25 сентября 2018, 22:18

          Текст: Антон Антонов

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          Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал заявление ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова диктатором.

          «Мы отдаем ему (Макгрегору) должное, это большой мастер в UFC, но в последнее время он себя  показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена, не в меру амбициозный», – приводит слова Умарова радиостанция «Говорит Москва».

          Умаров считает, что ирландец хотел «заработать сомнительные очки», когда «невнятно ляпнул на пресс-конференции в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова». Министр усомнился в «психическом здоровье» Макгрегора, «этого экзальтированного выскочки».

          Умаров выразил уверенность, что оскорбление, которое «изрыгнул» Макгрегор, не может задеть «честь и достоинство» Кадырова. По мнению Умарова, ирландский боец «настолько мелок», что «произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым» – это «неоправданная роскошь».

          Министр с пониманием и поддержкой отнесся к реакции чеченского бойца смешанного стиля Хусейна Халиева на поведение Макгрегора, но отметил, что такая реакция только «усиливают внимание» к ирландцу, «который не способен отвечать за свои слова и поступки». 

          Умаров заявил, что Макгрегор ведет себя, «как мексиканский петушок». 

          Кроме того, министр не верит в то, что Макгрегор может извиниться – Умаров не считает ирландца «настолько цельной личностью», чтобы «он прям так раскаялся». Хотя возможные извинения стали бы «поступком мужчины», добавил Умаров, заявив, что итог «этой грязной истории» подведет победа Хабиба Нурмагомедова.

          Напомним, на пресс-конференция Макгрегора назвал Нурмагомедова трусом, а Кадырова – диктатором. Нурмагомедов заявил, что «просто раздавит» ирландского бойца. Халиев записал видеообращение с предупреждением Макгрегору.


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