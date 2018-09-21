В Чечне записали видео с угрозами Макгрегору

Боец смешанных единоборств из Чечни Хусейн Халиев записал видеообращение с предупреждением ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

«Конор, помни, что Кавказ не Ирландия. Болтай поменьше, если не ищешь приключения», – написал Халиев в своем Instagram, разместив видео с предостережением для ирландца.

По словам Халиева, жизнь после боя Магрегора и Нурмагомедова не заканчивается, и ирландскому спортсмену придется ответить за свои слова.

Ранее Нурмагомедов сообщал СМИ, что «просто раздавит» ирландского бойца смешанных единоборств. Макгрегор на пресс-конференции с россиянином оскорблял Нурмагомедова, а также позволил себе несколько нелестных высказываний о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.

Бой ирландца с российским спортсменом состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин получит за него рекордный гонорар.