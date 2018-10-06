Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания

Ирландский боец Конор Макгрегор попытался ударить российского бойца Хабиба Нурмагомедова на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе перед турниром UFC 229.

Спортсмены встали в стойку друг перед другом, и ирландец попытался спровоцировать соперника на драку, а затем захотел ударить его ногой, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу Макгрегор и Нурмагомедов провели взвешивание перед турниром, который состоится 6 октября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Трансляция будет вестись в соцсети «Одноклассники».

Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.