Кадыров прокомментировал ссору Тимати и Нурмагомедова

Лидер Чечни Рамзан Кадыров на фоне конфликта Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова записал видеообращение к жителям Дагестана, попросив их «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».

Видео опубликовано в Instagram Тимати.

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок – ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут – никто», – сказал Кадыров.

По его словам, на Кавказ должны «приезжать гости». «Мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», – добавил Кадыров.

Конфликт между рэп-исполнителем Тимати и обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым начался после того, как Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах». Ранее в соцсетях появились угрозы.

После этого Нурмагомедов написал, что «невелика потеря», что вызвало недоумение у Крида и Тимати. В ответ Нурмагомедов написал гневный ответ «всяким петушарам». Тимати записал видеообращение и упрекнул бойца в двойной морали.