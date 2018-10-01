Доренко нашел идеальную работу для Кокорина и Мамаева

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко предложил заменить сотрудников ГРУ на «лихих футболистов» Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев на видео бьют как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин-Мамаев вместо Боширова-Петрова метнулись бы в Солсбери – какой был бы результат?», – задался вопросом Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил показательно наказать Кокорина и Мамаева.

Напомним, российских спортсменов подозревают в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы часом позже футболисты напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака.