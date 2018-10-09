Жириновский придумал Кокорину и Мамаеву необычное наказание

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших федерального чиновника и других людей в Москве, нужно отправить в Сирию.

«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму – так мы просто потеряем хороших игроков – наказание для них должно быть нестандартным. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, футболистам «надо помочь самовыразиться». «А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», – заметил политик.

Ранее Жириновский заявлял, что он не оправдывает инцидент и футболистов нужно наказать, но отметил, что выступает против вмешательства в частную жизнь людей.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником. Оба футболиста были задержаны, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести.