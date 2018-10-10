Полиция утяжелила статью для Кокорина и Мамаева

Столичная полиция переквалифицировала дело по статье «Побои», возбужденное в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в уголовное дело о хулиганстве.

«Дело возбуждено по статье 213 УК (хулиганство)», – сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов, передает РИА «Новости».

В понедельник спортсмены избили чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После этого было возбуждено дело по статье «Побои». Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.