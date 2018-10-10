Полиция поставила Кокорину и Мамаеву ультиматум

Если футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не явятся в полицию для объяснений до 18.00, их объявят в федеральный розыск, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«(Ждем) для дачи пояснений сегодня до 18.00. В случае неявки они будут объявлены в федеральный розыск», – передает его слова РИА «Новости».

Футболисты не явились на допрос ни во вторник, ни в среду – их вызывали к 13.00 10 октября.

При этом адвокат Умалат Сайгитов заявил, что спортсмены «воспитанные» люди и извинятся перед пострадавшими.

Между тем, дело футболистов утяжелили, переквалифицировав со статьи «Побои» до статьи «Хулиганство».

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок. Дело ведет Главное следственное управление московского главка МВД.