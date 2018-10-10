Кокорин и Мамаев не пришли на допрос в полицию

Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев отказались добровольно явиться на допрос в полицию 10 октября к 13.00, сообщил общественный деятель Павел Пятницкий.

«Кокорин и Мамаев не явились на допрос. … Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество и на закон», – написал Пятницкий в Twitter.

По его мнению, в связи с этим футболисты в скором времени будут задержаны. «С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста», – отметил общественник.

По его словам, Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы 10 октября к 15.00.

Ранее адвокат Умалат Сайгитов сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев извинятся перед пострадавшими.

Напомним, спортсмены избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация.