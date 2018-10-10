Адвокат Кокорина анонсировал извинения футболистов

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев извинятся перед пострадавшими, сообщил адвокат Умалат Сайгитов.

Сайгитов заявил, что Кокорин и Мамаев – «нормальные ребята с нормальным воспитанием», которые «принесут извинения», передает «Интерфакс».

Он добавил, что более подробные комментарии защита сможет дать позже, когда «будет ясность».

При этом Геннадий Удунян, адвокат директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего в инциденте со спортсменами, не знает о желании футболистов принести извинения, передает ТАСС.

Он добавил, что инцидент должен квалифицироваться по ст. 213 УК («Хулиганство»), «данная статья прекращения уголовного дела за примирением сторон не предусматривает».

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев собираются сделать официальное заявление. До этого стало известно, что расследование уголовных дел о побоях было передано из ОВД Пресненский в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Также сообщалось, что спортсмены не явились на допрос, их интересы представлял адвокат.

Напомним, в понедельник футболисты предположительно избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация.

Жена Мамаева уже подала на развод, заявив, что ей стыдно за супруга.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Мамаев и Кокорин предали российский футбол.