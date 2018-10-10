Кокорин и Мамаев собрались сделать официальное заявление

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые могут стать фигурантами уголовных дел о побоях, выступят с официальным заявлением, сообщил их адвокат.

«Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет нужный и правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», – цитирует РИА «Новости» выступление адвоката футболистов в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее в среду расследование уголовных дел о побоях было передано из ОВД Пресненский в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

До этого стало известно, что спортсмены не явились на допрос, их интересы представлял адвокат.

В понедельник Мамаев и Кокорин предположительно избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация. Жена Мамаева Алана подала на развод. Она призналась, что ей стыдно за супруга.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Мамаев и Кокорин предали российский футбол.