Кокорин и Мамаев собрались сделать официальное заявление

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:43  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

Границы на Кавказе всегда определялись сложно, но общество проявляет мудрость в решении споровФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Митинговая стихия, которая выплеснулась на ингушские улицы после заключения соглашения о границе республики с соседней Чечней, входит в более спокойное русло. Провокаторам не удалось нацелить недовольство на главу республики Юнус-Бека Евкурова. Анализируя договор о границе, эксперты отвечают на вопрос, который, собственно, и стал поводом для митингов: не проиграла ли Ингушетия в ходе размежевания с соседкой? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза

Виктория Маринова занималась разоблачением коррупции – и была убитаФото: фото с личной страницы в соцсети
Очередное демонстративное убийство журналиста произошло в ЕС – уже третье за последнее время. Причем преследованию подвергаются прежде всего репортеры, расследующие коррупцию (в том числе в органах Евросоюза) и связи европейских правительств с мафиозными кланами. Как же реагируют на это правозащитники? Они заявляют о преследовании журналистов в России. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
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    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Кокорин и Мамаев собрались сделать официальное заявление

             10 октября 2018, 11:21
          Фото: instagram.com/mamaev17/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые могут стать фигурантами уголовных дел о побоях, выступят с официальным заявлением, сообщил их адвокат.

          «Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет нужный и правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», – цитирует РИА «Новости» выступление адвоката футболистов в эфире телеканала «Москва 24».

          Ранее в среду расследование уголовных дел о побоях было передано из ОВД Пресненский в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

          До этого стало известно, что спортсмены не явились на допрос, их интересы представлял адвокат.

          В понедельник Мамаев и Кокорин предположительно избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация. Жена Мамаева Алана подала на развод. Она призналась, что ей стыдно за супруга.

          Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Мамаев и Кокорин предали российский футбол.


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