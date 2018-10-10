Кокорина и Мамаева назвали предателями футбола

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не Павел Мамаев и Александр Кокорин представляют российский футбол.

В Instagram Семин заявил, что «российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев».

По словам Семина, футбол предполагает «уважение к профессии», а также «повседневную работу, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками». Сборная России, по его словам, должна показывать пример всей стране.

Кроме того, у футболистов есть ответственность перед «родителями, своими семьями и детьми», заявил Семин.

Он считает, что Кокорин и Мамаев «предали свою профессию».