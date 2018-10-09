Гражданская жена и сын Кокорина оказались в больнице

Гражданская жена футболиста «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова оказалась в больнице вместе с годовалым сыном.

Отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов рассказал, что у его внука еще в пятницу поднялась температура около 40 градусов. Супруга Кокорина повезла малыша к врачам, сообщает Starhit.

Валитов узнал о драках с участием Кокорина из СМИ. «Для меня это было шоком. В моем представлении Александр – совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», – сказал бизнесмен.

Ранее супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана после драки мужа и Кокорина с федеральным чиновником и водителем подала на развод. Девушка призналась, что ей стыдно за супруга.

В понедельник Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником. Оба футболиста были задержаны, им грозит реальный срок по статье средней тяжести.