Дело Кокорина и Мамаева передали в ГСУ главка МВД по Москве

Расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передано из ОВД Пресненский в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сообщили в пресс-службе московской полиции.

«Уголовное дело по факту нанесение побоев двум гражданам на улицах 2-й Брестской и Большой Никитской передано для проведения дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там отметили, что расследование находится на контроле руководства столичной полиции.

Отметим, что, по словам адвоката Геннадия Удуняна, пострадавшие от рук футболистов директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин просят следствие заменить статью о побоях на статью о хулиганстве по мотивам расовой ненависти. Максимальное наказание за хулиганство по мотивам расовой ненависти – до пяти лет лишения свободы, в то время как статья «Побои» предусматривает до двух лет лишения свободы.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили чиновника Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация. Жена Мамаева Алана подала на развод. Она призналась, что ей стыдно за супруга.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Мамаев и Кокорин предали российский футбол.