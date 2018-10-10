Кокорина и Мамаева взялся защищать адвокат банды Цапка

Интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева согласился представлять адвокат Умалат Сайгитов, который ранее защищал интересы одного из руководителей банды Цапка.

Сайгитов представлял интересы правой руки главаря кущевской группировки – Вячеслава Цеповяза, которого сначала отпустили со штрафом в 150 тыс. рублей, но после поднявшегося скандала дали 12 лет колонии, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее канал также сообщал, что интересы Кокорина и Мамаева отказались защищать шесть адвокатов, так как считали это дело вредным для репутации.

Сайгитов уже сделал заявление по ситуации с Мамаевым и Кокориным – он пообещал, что футболисты извинятся.

В понедельник спортсмены избили чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок. Дело передано из ОВД Пресненский в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Они не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.