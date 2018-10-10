Мамаев задержан на двое суток

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев задержан полицией на 48 часов, после допроса его отправят в изолятор временного содержания.

В то же время футболист «Зенита» Александр Кокорин пришел в полицию на допрос до того, как его объявили в федеральный розыск, сообщает Mash.

Напомним, в полиции потребовали от Кокорина и Мамаева явиться в полицию до 18.00 в среду, в противном случае их должны были объявить в федеральный розыск.

Мамаев на допрос явился первым, Кокорин долгое время не приходил, так как его якобы слишком поздно вызвали.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Дело ведется по статье «Хулиганство», спортсменам грозит до семи лет лишения свободы.