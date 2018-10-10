Кокорин явился в полицию

Футболист Александр Кокорин, участвовавший в избиении чиновника и водителя ведущей Первого канала, пришел на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщают в соцсетях.

«Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с футболистом сейчас работают следователи.

Ранее в столичном ГСУ МВД сообщили, что если футболисты Павел Мамаев и Кокорин не явятся в полицию для объяснений до 18.00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев практически сразу пришел на допрос.

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После этого было возбуждено дело по статье «Побои». Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.