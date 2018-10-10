Адвокат объяснил неявку Кокорина на допрос

По словам Умалата Сайгитова, адвоката футболиста Александра Кокорина, на допрос спортсмена вызвали за час до назначенного времени, в связи с чем сторона защиты просила перенести его на четверг.

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17.00 на допрос, который назначили на 18.00. Так не делается, мы просто не успели», – передает слова адвоката «Интерфакс».

По его словам, на допрос идти «в ночь» нет смысла. При этом он заявил, что не принимает решения относительно явки Кокорина к следователю.

Ранее в полиции заявили, что если Кокорин и Павел Мамаев не явятся в полицию до 18.00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев на допрос явился, Кокорин не пришел. В полиции заявили, что решается вопрос об объявлении его в федеральный розыск.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Дело первоначально возбудили по статье «Побои», но затем утяжелили до статьи «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.