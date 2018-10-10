Полиция прокомментировала неявку Кокорина на допрос

В связи с тем, что футболист Александр Кокорин не явился на допрос в полицию в установленный срок, решается вопрос об объявлении его в федеральный розыск, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«В настоящее время решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск», – передает ТАСС слова представителя московского главка МВД.

Ранее в полиции заявили, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не явятся в полицию до 18.00, их объявят в федеральный розыск, предъявив обвинения заочно.

После этого Мамаев на допрос явился, а Кокорин так и не пришел.

Напомним, в понедельник футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Дело ведет Главное следственное управление московского главка МВД, при этом дело уже утяжелили со статьи «Побои» до статьи «Хулиганство», максимальная санкция по которой – до семи лет лишения свободы.