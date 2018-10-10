Кокорин не явился на допрос в срок

Футболист Александр Кокорин, участвовавший в избиении чиновника и водителя ведущей Первого канала, не пришел до 18.00 в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщают источники.

Полиция начинает процедуру объявления Кокорина в розыск, передает РИА «Новости».

Ранее в столичном ГСУ МВД сообщили, что если Мамаев и Александр Кокорин не явятся в полицию для объяснений до 18.00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев практически сразу пришел на допрос.

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После этого было возбуждено дело по статье «Побои». Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.