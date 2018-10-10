Полиция задержала брата Кокорина

Установлены трое соучастников футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, подозреваемых в хулиганстве из-за избиения чиновника Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младщий брат Александра Кокорина», – говорится в сообщении пресс-службы столичного управление МВД.

Брат Кокорина задержан. С двумя другими проводятся следственные действия

Ранее Главное управление МВД по Москве распространило видеозапись допроса Мамаева и Кокорина.

Утром в четверг футболисты были помещены в изолятор временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа после следственных действий, которые продолжались всю ночь. В пятницу следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В четверг в отношении футболистов возбудили еще одно дело о хулиганстве. Накануне спортсмены были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.