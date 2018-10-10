Против Кокорина и Мамаева возбудили новое дело

Следствие официально установило, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в избиении водителя ведущей Первого канала в центре Москвы, сообщили в пресс-службе МВД по российской столице.

В МВД добавили, что в отношении футболистов возбуждено еще одно дело о хулиганстве.

В четверг следствие проведет очные ставки по уголовному делу против футболистов, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что следствие намерено 12 октября обратиться в суд за мерой пресечения Кокорину и Мамаеву. Какую именно меру пресечения следствие будет требовать для футболистов, пока не известно, передает ТАСС.

Напомним, Мамаев с Кокориным избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.