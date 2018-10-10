Что нужно сделать с Кокориным и Мамаевым

Уже совершенно понятно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отвечать перед законом за свои хулиганские действия. Но само произошедшее в понедельник в Москве важно сразу в нескольких измерениях и должно стать уроком не только для бывших кумиров миллионов.

Утро понедельника сломало жизнь звездам отечественного футбола 27-летнему Андрею Кокорину и 30-летнему Павлу Мамаеву – потому что сами они сначала сломали нос водителю Виталию Соловчуку, а потом ударили стулом чиновника Дениса Пака. И дело вовсе не в том, что гражданин Белоруссии Соловчук оказался водителем телеведущей, которая раньше была замужем за бывшим заместителем директора ФСБ, а Пак работает директором департамента в федеральном Министерстве промышленности и торговли. Личности потерпевших, как бы ни уверяли в обратном «борцы с режимом», на самом деле не имеют никакого значения.

Бывшие игроки сборной Кокорин и Мамаев, четырежды на двоих признававшиеся за последние шесть лет лучшими игроками чемпионата России, просто перешли грань: после появления видеозаписей стало понятно, что налицо явное хулиганство. Друзья доигрались, попав в итоге под статью 213 УК «Хулиганство». Что будет дальше?

Кокорин и Мамаев впервые подверглись общественной обструкции два года назад. Тогда, после поражения в чемпионате Европы, их заметили в одном из клубов Монте-Карло за распитием оптовых партий шампанского под гимн России. Отмечать тогда было действительно нечего – и двух закадычных приятелей подвергли общественной и медийной обструкции. Хотя они пытались оправдываться – не мы кутили, нас так приветствовал какой-то богатый болельщик – в сборную после этого их уже не брали. Но оставались клубы, где они успешно выступали. Теперь уже не будет ничего.

Возмущение их поведением в обществе настолько сильно, что понятно: клубы расторгнут с ними контракты, а Российский футбольный союз вполне может наложить на них дисциплинарное взыскание вплоть до запрета играть в России. Уже не будет ни многомиллионных контрактов, ни красивой жизни, отчасти и порождающей то чувство безнаказанности, которое (понятно, что вкупе с чертами характера и алкоголем) и довело Александра и Павла до мордобоя. То есть профессиональная карьера Кокорина и Мамаева, скорее всего, закончится. А ведь могли еще играть несколько лет.

Винить им в этом некого – только самих себя.

Но и на этом последствия не будут исчерпаны – общество требует уголовного наказания. Заслуженного и показательного, «чтобы другим мажорам и «сильным мира сего» неповадно было. И тут общество в своем праве – потому что, действительно, бить людей стулом по голове нехорошо, как и набрасываться толпой (а с Мамаевым и Кокориным были и их друзья) на одного. Водитель Соловчук, кстати, в итоге оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами костей носа.

И тем более нехорошо, когда это делают известные всей стране люди, «кумиры миллионов» и подрастающего поколения. Не только потому, что они подают тем самым плохой пример – еще важнее то, что каждый такой случай бьет по доверию к власти как таковой. Точнее, не сам случай вызывающего поведения очередной знаменитости или просто представителя самопровозглашенной элиты, а предпринимаемые им позже попытки «отмазаться» от наказания. Наш народ слишком хорошо помнит не такие далекие времена, когда закон на богатых и чиновных вообще не распространялся. Взятки и связи помогали закрыть дела далеко не только по «хулиганке».

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В последние годы уходить от ответственности становится все сложнее – но процесс приведения всех в чувство далеко еще не закончен. И именно поэтому так важно действительно демонстративное наказание Кокорина и Мамаева.

Но – и это очень важно – оно не должно быть демонстративно жестоким. Хулиганы должны получить то, что схлопотал бы и обычный гражданин в этой ситуации. В этом и будет главный урок. Понятно, что в подобных делах разброс приговоров довольно велик, да и сама часть 2-я 213-й статьи УК предусматривает от штрафа в полмиллиона рублей до семи лет лишения свободы. В случае с Кокориным и Мамаевым общество не должно идти на поводу у кровожадных призывов – посадить, сгноить. Понятно, что штрафом – даже очень большим, ведь в статье говорится о доходе за 3 или 4 года, что в данном случае означает сотни миллионов – «герои» не отделаются. Но и упекать их в тюрьму было бы несоразмерно первому правонарушению. Поэтому условный приговор был бы самым правильным способом наказания.

На ваш взгляд Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева? Максимально жестко из предусмотренного законом

Максимально мягко из предусмотренного законом

Наказание должно быть средней тяжести



Да и наилучшим способом приучить в дальнейшем Кокорина и Мамаева держать себя в руках и понимать, что они точно так же отвечают за свои поступки, как и все остальные простые граждане. Коими, кстати, они тоже становятся с сегодняшнего дня.