Опубликовано видео с ультиматумом полиции Кокорину и Мамаеву

В соцсетях появился видеоролик с обращением представителей столичного главка МВД к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«ГСУ МВД по городу Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по городу Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18.00 сегодняшнего дня», – зачитал постановление представитель главка Юрий Титов. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

Пресс-секретарь главка предупредил, что, если футболисты не явятся в полицию для объяснений до 18.00, их объявят в федеральный розыск.

В среду дело спортсменов утяжелили, переквалифицировав со статьи «Побои» на статью «Хулиганство».

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После этого было возбуждено дело по статье «Побои». Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.