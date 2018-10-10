Стало известно, где держат Мамаева и Кокорина

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, задержанные по подозрению в хулиганстве, помещены в изолятор временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа (СВАО), сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Члены ОНК Москвы посетили сегодня ИВС УВД СВАО задержанных накануне футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Доставлены они были в ИВС в 9.45 мск, по их словам, всю ночь с ними вели следственные действия и проводились экспертизы», – рассказал ТАСС ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников.

Он сообщил, что у спортсменов взяли анализы мочи на содержание алкоголя и наркотических веществ.



Мельников также отметил, что футболисты находятся в разных камерах. В каждой из них содержатся по три человека. На условия содержания они не жалуются.

«Говорят, очень устали, всю ночь не спали, ночью их допрашивали. А в три часа ночи (их) повезли на экспертизу в одну из больниц Москвы, при этом по дороге заезжали в травмпункт с неизвестной целью, где их не приняли», – добавил он.



По его словам, Мамаев и Кокорин раскаиваются в произошедшем, но вину признают частично.

Следствие готовит в суд ходатайство об избрании меры пресечения для футболистов.

Между тем полиция разыскивает соучастников Кокорина и Мамаева. «Идут оперативно-разыскные мероприятия», – сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг в отношении футболистов возбудили еще одно дело о хулиганстве. Накануне спортсмены были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.