Названо место заключения Кокорина и Мамаева

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, арестованные решением Тверского суда Москвы по делу о хулиганстве, этапированы в Бутырский следственный изолятор, расположенный на Новослободской улице российской столицы.

По сведениям телеграм-канала Mash, в «Бутырке» Кокорин и Мамаев проведут следующие два месяца.

Напомним, Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

В четверг Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Кокорин в суде раскаялся в содеянном.

Вслед за Кокориным в СИЗО был отправлен Мамаев, который также проведет под стражей порядка двух месяцев. В ходе судебного заседания Мамаев выразил желание публично извиниться перед потерпевшими и предложил возместить им ущерб.