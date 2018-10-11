Кокорин в суде раскаялся в содеянном

Футболист Александр Кокорин принес извинения за избиение федерального чиновника Дениса Пака в кафе и раскаялся в содеянном.

«Я прошу извинения перед потерпевшими, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», – сказал Кокорин, передает ТАСС.

Футболист также попросил «не лишать его свободы».

Аудиозапись выступления Кокорина в суде опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее в суде Кокорин заявил, что от Пака исходила «агрессия, ярость и нетерпимость», что и привело к драке.

В четверг суд избирает Кокорину и Павлу Мамаеву меру пресечения.

Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.