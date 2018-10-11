Выяснилась причина конфликта Пака и Кокорина с Мамаевым

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл рассказал в суде, что послужило причиной конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком, сообщают в соцсетях.

«По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем Gangnam Style, он обиделся и обматерил нас», – цитирует Кирилла Кокорина Telegram-канал Mash.

Александр Кокорин, в свою очередь, отметил, что от Пака исходила «агрессия, ярость и нетерпимость», что и привело к драке.

Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. В четверг суд избирает им меру пресечения.