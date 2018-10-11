Суд арестовал Кокорина

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о хулиганстве.

Арест наложен на срок до 8 декабря, передает ТАСС.

На аресте Кокорина настаивало МВД. По мнению полиции, подозреваемый мог скрыться от следствия, воспользовавшись большими финансовыми возможностями.

Кокорин был задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.