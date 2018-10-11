Опубликовано видео с Кокориным на скамье подсудимых

В соцсетях появилось видео с футболистом Александром Кокориным, сидящем на скамье подсудимых в зале суда перед заседанием.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах Кокорин сидит на скамье за стеклом, внимательно изучая документы. Журналисты попытались поговорить с подозреваемым, однако футболист не обратил на них внимания.

МВД настаивает на аресте Кокорина, по мнению полиции, подозреваемый может скрыться от следствия, воспользовавшись большими финансовыми возможностями, передает ТАСС.

Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа. В их отношении возбудили несколько дел о хулиганстве.

Они были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.