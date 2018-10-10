Мамаев отправлен в СИЗО вслед за Кокориным

Футболист Павел Мамаев решением Тверского суда Москвы арестован за участие в драках в российской столице.

Судья Дмитрий Гордеев постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрав Мамаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 8 декабря, передает РИА «Новости».

Мамаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), а также следствие считает его причастным к двум эпизодам по статье «побои» (116 УК РФ).

Ранее Мамаев предложил возместить ущерб потерпевшим.

Напомним, в среду Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

В четверг Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Кокорин в суде раскаялся в содеянном.