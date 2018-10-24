Шнуров сочинил стих о скандальном высказывании свердловской чиновницы про детей

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стих-реакцию на высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких о молодежи.

«Нам государство не должно и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились», – написал музыкант в Instagram.

Он также поблагодарил «вещую Ольгу» Глацких за прямоту и откровенность.

Скандал разгорелся после того, как Глацких на встрече с подростками заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. И хотя Глацких позже извинилась за свое высказывание, стало известно о ее возможной отставке.

Ранее первый заместитель председателя комитета по культуре в Госдуме Елена Драпеко поспорила с Сергеем Шнуровым, написавшим стих о том, что от раскрытия дела об изнасиловании в Уфе ничего не изменится в работе правоохранительных органов.