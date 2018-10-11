Свердловская чиновница детям: государство не просило ваших родителей вас рожать

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила подросткам, что государство не просило родителей их рожать, они якобы не нужны государству.

На встрече с детьми и подростками в Кировграде 24 октября, говоря о финансировании площадок для развития способностей детей, 29-летняя чиновница заявила, что у подрастающего поколения «складывается понимание того, что государство нам все должно», сообщает «Комсомольская правда – Урал».

«Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили – государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – заявила чиновница.

По ее словам, родители сами должны вкладываться в своего ребенка и пожаловалась на маленькие зарплаты чиновников.

«Государство организует мероприятия – вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, копеечные – и у чиновников, и у госслужащих. На сегодняшний день позиция: нужно совмещать и возможности, которые дают государство, и те, которые вы сами ищете, вместе с родителями. Меняйте это в своих головах и у друзей: вам государство ничего не должно, это ваша жизнь, вы должны сделать все сами. А мы, представители государства, вам в помощь», – заявила она.

Видео с ее выступлением распространилось по Сети только сейчас и вызвало множество гневных комментариев.

В последнее время разгорелась целая серия скандалов, связанных с циничными высказываниями чиновников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему их стали наказывать за подобные заявления.

Так, министр труда и занятости Саратовской области заявила, что прожиточного минимума достаточно для пропитания неработающего пенсионера, однако отказалась проводить эксперимент с питанием на себе, так как это не подходит ей по статусу. После этих высказываний Соколову отправили в отставку.

Еще раньше депутат от КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Она призналась, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

