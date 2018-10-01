Почему чиновников стали наказывать за бредовые заявления

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...

Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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          Почему чиновников стали наказывать за бредовые заявления

          Наталья Соколова больше не региональный министр - но повлияет ли ее увольнение на других чиновников?   12 октября 2018, 16:40
          Фото: saratov.gov.ru
          Текст: Антон Крылов

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          Министр труда Саратовской области Наталья Соколова предложила недовольным прожиточным минимумом 40 дней голодать – «станете моложе, красивее и стройнее». Губернатор Валерий Радаев сразу же после этого уволил министра за пренебрежительное отношение к людям. Поможет ли это решение сделать чиновников более человечными?

          История о том, как французская королева Мария-Антуанетта, узнав, что у горожан нет хлеба, предложила им есть пирожные, считается анекдотом, но печальная судьба королевы и ее мужа Людовика XVI – исторический факт.

          Министр (уже бывший) труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова либо плохо учила историю, либо не понимала, что сотрудник региональной администрации – это представитель власти, который должен очень внимательно следить за своими словами и вообще думать, прежде чем что-то говорить.

          Потому что любое заявление представителя власти, даже если это ответ на вопрос «Который час?» – это не личная позиция, а высказывание от имени государства. И никто не будет разбираться, региональный, федеральный или муниципальный чиновник позволил себе хамское заявление по отношению к людям.

          Соколова, напомним, спорила с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. Обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. И министр заявила депутату, что прожиточного минимума хватит «для минимальных физиологических потребностей». Бондаренко предложил ей самой месяц питаться на эти деньги. Однако министр заявила, что не готова на это пойти из-за своего статуса, но может «легко» составить меню с учетом скидок в магазинах так, чтобы на эти деньги можно было получать «сбалансированное, но диетическое» питание.

          «Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила Соколова и добавила, что 40 дней поста вообще можно не есть, и от этого «все только становятся здоровее».

          До сегодняшнего утра мало кто в России, за исключением родственников и сослуживцев Натальи Соколовой, знал о существовании такого человека. На сайте минтруда Саратовской области опубликована ее биография – родилась в 1966 году, в 1990-м окончила пединститут, работала преподавателем в городе Вольске до 2004 года, затем возглавляла центр занятости того же города, а в 2012 году стала областным министром.

          Если у Соколовой не было в молодости богатого мужа (на сайте минтруда об этом не говорится, а выяснять подробные детали биографии проштрафившейся чиновницы нет ни малейшего желания), то, действительно, она вполне может знать, как прожить на копейки. Зарплата учителей в 90-е годы едва превышала прожиточный минимум, поэтому вполне вероятно, что цену «макарошкам» она знает не понаслышке.

          Но в 2018 году не имеет ни малейшего значения, сколько зарабатывал в 90-е муж Соколовой и была ли она замужем или в одиночку выживала на учительскую зарплату и бегала по магазинам в поисках скидок. Министр – это не учитель. Министр не может поучать людей, как им жить, на какую сумму питаться, и уж тем более пропагандировать лечебное голодание.

          Потому что, еще раз повторим и особо подчеркнем, министр представляет не себя, а всю государственную машину. И презрение и гнев, обрушившиеся на Соколову, обрушились не на саратовского министра лично (потому что о ней до сегодняшнего утра никто не слышал), а на власть в целом.

          Поэтому решение губернатора Саратовской области Валерия Радаева уволить Соколову без каких-либо разбирательств и выяснений деталей – абсолютно правильное.

          «Соколова уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», – пообещал Валерий Радаев.

          Казалось бы, можно радоваться, справедливость восторжествовала, но, к сожалению, подобные случаи, когда представители власти проявляют бездушие к людям, повторяются с печальной регулярностью.

          В той же Саратовской области была осуждена за «мошенничество» мать-одиночка, которая, получая пособие по безработице, совершила «страшное преступление» – помыла полы в кафе.

          В Сахалинской области мать пятерых детей не может получить статус многодетной и полагающиеся в связи с этим выплаты из-за того, что в Белоруссии у нее начались преждевременные роды и одного ребенка она родила там.

          «Эта выплата предоставляется, конечно, при соблюдении определенных условий. Первое. Каждый ребенок должен быть рожден на территории Российской Федерации. И второе. Семья должна состоять на учете нуждающихся на улучшение жилищных условий по месту жительства», – говорит министр соцзащиты Сахалинской области Елена Касьянова.

          Откуда такой бред вообще взялся в законодательстве? Получается, если семья много лет назад была в зарубежной командировке и там родился хотя бы один ребенок, то она «ниже качеством», чем те, кто всю жизнь прожил на одном месте?

          Очень сложно понять, что происходит в головах у представителей власти, которые отказывают в помощи, не говоря уж о возбуждении уголовных дел против явно нуждающихся людей. Они ощущают себя супергероями, стоящими на страже госбюджета, на который пытаются покуситься коварные многодетные «мошенники»? Или это просто профессиональное выгорание, человеческое равнодушие, наплевательство по отношению к людям и ощущение себя «высшей кастой»? Точнее, «надменной кастой», как сказал Владимир Путин.

          Пример Натальи Соколовой свидетельствует, что время «уговоров» и «приподзакрывания глаз» на вольности чиновников прошло.

          Президент имеет право увольнять губернаторов из-за утраты доверия и неоднократно пользовался этим правом – как после возбуждения уголовных дел против глав регионов, так и из-за ненадлежащего поведения, наносящего ущерб как жителям региона, так и всей стране в целом. В Трудовом кодексе прописана возможность для увольнения работников по утрате доверия, но речь идет о денежных или товарных ценностях или конфликте интересов.

          Возможно, эту статью для чиновников следует расширить. Предложение людям «40 дней голодать», необоснованные уголовные дела против безработных матерей или отказ многодетным семьям в законных выплатах по формальному поводу – это, безусловно, повод для утраты доверия к тем, кто принимает подобные вызывающие всеобщее возмущение решения.

          Но даже без изменений в законодательстве хочется надеяться, что стремительное увольнение саратовского министра-диетолога станет чувствительным сигналом для чиновников по всей стране.


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