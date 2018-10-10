Лидер партии пенсионеров раскритиковал саратовского министра за слова о «сбалансированном питании»

«Я сейчас неработающий пенсионер и получаю 16 тысяч рублей, если бы детей не было, я не знаю, как бы я прожил», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков. Он раскритиковал министра труда и занятости Саратовской области Наталью Соколову, которая уверена, что на «сбалансированное, но диетическое» питание будет хватать прожиточного минимума.

Председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков возразил министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой, которая заявила, что прожиточного минимума вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру, а также получать «сбалансированное, но диетическое» питание.

По его словам, с учетом оплаты услуг ЖКХ и прочих расходов у неработающего пенсионера на продукты питания в день будет оставаться 150–200 рублей. «Разве можно прожить на такие деньги нормальному человеку? Они живут, потому что есть подсобное хозяйство, дача, участки...» – сказал Бураков.

По его словам, некоторой категории людей удается выжить на такие деньги, потому что у них есть хорошие дети, которые помогают. «А там, где человек получает свои 8 тысяч, то это нищета. Такой человек живет впроголодь», – считает Бураков.

Он также раскритиковал чиновницу за ее аргументацию и слова о том, что статус министра не позволяет ей попробовать жить на минимальную пенсию:

«Любой скромный человек мог бы ответить по-другому. Я сейчас неработающий пенсионер и получаю 16 тысяч рублей, если бы детей не было, я не знаю, как бы я прожил. По законам нашей жизни получается так, что в начале жизни я вкладываю в детей, а теперь они отдают мне эти деньги. Но не во всех семьях такое отношение к родителям, к сожалению».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне на заседании областной думы обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова заявила, что увеличить его нужно с 7241 рубля на 288 рублей, а депутаты предлагали повысить его минимум на 500 рублей.

По словам министра, с учетом скидок в магазинах на эти деньги можно было получать «сбалансированное, но диетическое» питание. «Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила Соколова.

Кроме того, она заявила, что 40 дней поста вообще можно не есть, и от этого «все только становятся здоровее».



