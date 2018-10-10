Министр рассказала, как «легко» питаться на прожиточный минимум

Сегодня министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру.

Об этом она поспорила с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. На заседании, после которого состоялся спор, обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова заявила, что увеличить его нужно с 7241 рубля на 288 рублей, депутаты считали, что повышать сумму нужно как минимум на 500 рублей, сообщает «Общественное мнение».

Соколова после заседания заявила депутату, что прожиточного минимума хватит «для минимальных физиологических потребностей». Бондаренко в ответ предложил ей самой месяц питаться на эти деньги. Однако министр заявила, что не готова на это пойти из-за своего статуса, но может «легко» составить меню с учетом скидок в магазинах так, чтобы на эти деньги можно было получать «сбалансированное, но диетическое» питание.

«Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила Соколова.

Кроме того, она заявила, что 40 дней поста вообще можно не есть, и от этого «все только становятся здоровее».

Бондаренко же заявил, что будет жить месяц по тому меню, что составит ей Соколова.

По итогам спора министр заявила, что общение с депутатом было неформальным и выражает ее личное мнение.

Министру труда Саратовской области утверждает, что на установленный прожиточный минимум вполне можно выживать



Ей предложили попробовать самой выжить на эту сумму, ради эксперимента



Министр ответила, что ей "не позволяет статус"



Хочет, чтобы это "не выставили в интернет" pic.twitter.com/LFleacl6DR — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 11 октября 2018 г.

В конце сентября депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев, заявив, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».