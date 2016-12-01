Депутат Госдумы от КПРФ пожаловалась на маленькую зарплату и долги

Депутат Государственной думы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Она призналась, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

«От этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», – рассказала Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат рассказала, как проходит ее региональная неделя. «Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все», – сказала Ганзя, подчеркнув, что деньги на такие мероприятия берет из своей зарплаты.

«Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тыс. рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», – добавила она.

Напомним, Вера Ганзя вместе с соратницей по партии Тамарой Плетневой прославились в декабре 2016 года, когда пожаловались на переработку. Они заявили, что при графике работы депутатов можно потерять здоровье и не успеть покормить мужа. Кроме того, добавили коммунистки, освещение в зале пленарных заседаний «не соответствует и воздух тоже».

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о регламенте депутатам от КПРФ, пришедшим на заседание в футболках в знак протеста против законопроекта о пенсиях. Володин отметил, что доход депутатов позволяет им приобрести костюм и галстук. Позже депутаты Госдумы, включая коммунистов, единогласно приняли пакет поправок Путина к пенсионному законодательству.