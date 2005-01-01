Володин пожурил депутатов КПРФ за футболки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о регламенте депутатам от КПРФ, пришедшим на заседание в футболках в знак протеста против законопроекта о пенсиях. Позже депутаты Госдумы, включая коммунистов, единогласно приняли пакет поправок Путина к пенсионному законодательству.

На заседании в Госдуме обсуждается проект об изменениях в пенсионное законодательство. Несколько депутатов от КПРФ пришли в футболках, на которых изображены перечеркнутые цифры 63 и 65, обозначающие возраст выхода на пенсию, передает РИА «Новости».

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заметил, что регламент Госдумы указывает на необходимость находиться в зале пленарных заседаний «в соответствующей одежде».

Володин также напомнил о необходимости соблюдать регламент и заметил, что доход депутатов позволяет им приобрести костюм и галстук.

«Коллеги, думаю, на зарплату депутата можно пиджак купить и галстук тоже, у нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал. У всех, кто в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук», – заметил он.

Ранее в среду депутаты Госдумы единогласно приняли пакет поправок президента Владимира Путина к пенсионному законодательству, которые устанавливают более мягкие правила выхода на пенсию мужчин и женщин.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.