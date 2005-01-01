Госдума единогласно приняла поправки Путина к пенсионным изменениям

В среду депутаты Госдумы единогласно приняли пакет поправок президента Владимира Путина к пенсионному законодательству, которые устанавливают более мягкие правила выхода на пенсию мужчин и женщин по сравнению с предложениями кабмина.

Новые возрастные рамки выхода на пенсию для женщин - 60 лет, а не 63. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

За пакет поправок проголосовали единогласно.

«Есть то, что нас объединяет», – прокомментировал результаты такого голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Кроме того, на три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37-ти для женщин.

Внесено уточнение, которое позволяет отдельным категориям граждан (чернобыльцам, госслужащим и т.д.) получать пенсию по старости досрочно с учетом соответствующих оснований.

Накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Пенсионному фонду РФ дается возможность предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти регионов, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста.

Напомним, в первом чтении правительственный законопроект был принят 19 июля. Тогда была утверждена его общая концепция и основные положения. Во втором чтении происходило детальное обсуждение, были внесены кардинальные поправки и дополнения.

Изначально правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Процесс должен начаться с 2019 года. Эти предложения вызывали широкую общественно-политическую дискуссию. В итоге свое мнение о предлагаемых изменениях высказал президент Владимир Путин, который выступил 29 августа с прямым обращением к гражданам.

Глава государства не только объяснил, почему эти изменения необходимы, но и выдвинул поправки ко многим параметрам законопроекта. Так, президент предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а с 2019 года повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза. Крмое того, Путин выдвинул идею введения льготного режима выхода на пенсию для многодетных матерей. Например, мать с тремя детьми сможет выйти на пенсию в 57 лет, а если у нее четыре ребенка, то в 56 лет. А женщин с пятью детьми и более изменения не коснутся вовсе – они выйдут на пенсию в 50 лет.

Что касается увеличения пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, то до года биржа труда будет платить ежемесячно до 11 тыс. 280 рублей (сегодня – 4900 рублей), если человек уволился добровольно и находится в поиске нового места. Пожилым людям помогут в поиске новой квалификации.

Власти будут контролировать вопросы возможного злоупотребления работодателей. Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.

Само понятие предпенсионного возраста стало шире – период оттянут на пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Также глава государства уделил внимание разным надбавкам. С 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Говоря о конкретных цифрах, президент пояснил, что ежегодно пенсия по старости для неработающих пенсионеров будет расти на 1 тыс. рублей. А к 2024 году сумма начислений составит в среднем 20 тыс. рублей в месяц. Сейчас это 14 тыс. 444 рублей.

Эти и другие предложения позже были оформлены в качестве поправок ко второму чтению и внесены в Госдуму. Ряд других предложений вошли в отдельные законопроекты, которые также начала рассматривать нижняя палата.

После обращения Владимира Путина свой пакет поправок в базовый законопроект представили депутаты и сенаторы от «Единой России». Они предложили сократить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с предполагаемых изначально 45 до 42 лет, для женщин – с 40 до 37 лет. Кроме того, единороссы выступили за сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании. Все эти инициативы и поправки от президента были одобрены профильным комитетом Госдумы по труду и соцполитике.