Принят закон об уголовной ответственности за увольнение пожилых людей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.

Закон направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России, в частности, на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы, передает РИА «Новости».

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, по которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

В понедельник комитет Госдумы поддержал поправки президента к проекту о пенсионных изменениях.

До этого в парламенты всех регионов внесли законопроекты о сохранении льгот для предпенсионеров.