Комитет Госдумы поддержал поправки президента к проекту о пенсионных изменениях

Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки, внесенные президентом Владимиром Путиным ко второму чтению законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

Об этом решении сообщил на заседании комитета заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в нижней палате парламента Олег Нилов, передает РИА «Новости».

Нилов сообщил, что Госдума может рассмотреть во втором чтении правительственный проект об изменениях в пенсионном законодательстве 26 сентября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь сообщил, что рассмотрение законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве ожидается на этой неделе.

Кроме того, председатель Госдумы предложил подготовить парламентские слушания по вопросам развития и поддержки предпринимательства. «Пригласим правительство, правоохранительные органы, все заинтересованные организации. Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента – обеспечить рост экономики более 3%. Законодательство не должно сдерживать развитие бизнеса», – сказал Володин.

Спикер ГД также сообщил, что и после принятия пенсионного пакета законов, «рабочая группа продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат».

«По итогам рассмотрения комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов и его предложений, Совет Государственной Думы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе», – заявил Володин, отметив, что также на этой неделе в третьем чтении будут рассмотрены поправки президента в Уголовный кодекс по защите граждан предпенсионного возраста от необоснованного отказа в принятии и на работу или от необоснованного увольнения.

Ранее сообщалось, что в парламенты всех 85 российских регионов внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста (для 55-летних женщин и 60-летних мужчин).