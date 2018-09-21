Законопроекты о сохранении льгот для предпенсионеров внесены в парламенты всех регионов

В парламенты всех 85 российских регионов внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста (для 55-летних женщин и 60-летних мужчин), сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов Российской Федерации внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин 55 лет и мужчин 60 лет», – приводит его слова пресс-служба ЕР.

Турчак сообщил, что в 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. «Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве – до конца сентября и в нескольких – в октябре», – сообщил секретарь генсовета «Единой России».

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста – один из важнейших вопросов, который поднимался в регионах при обсуждении совершенствования пенсионной системы.

Секретарь генсовета отметил, что региональные фракции партии чрезвычайно оперативно выполнили работу по законодательной реализации решения, принятого на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракций. «Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект», – заключил он.

Напомним, ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и члены Совета Федерации, которые обобщили полученные в результате широкого обсуждения в регионах предложения и президентские поправки. Партия обеспечит их принятие при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

В четверг Госдума во втором чтении одобрила президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.