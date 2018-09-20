Госдума одобрила проект о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

Госдума на пленарном заседании во втором чтении одобрила президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.

Инициатива была внесена президентом Владимиром Путиным в пакете с поправками к пенсионному проекту.

Кроме того, Госдумой был принят в третьем, окончательном чтении закон о наказании за отказ опровергать ложную информацию, передает РИА «Новости».

Соответствующее изменение будет внесено в статью 315 Уголовного кодекса. Оно предполагает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта лицом, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа.

Проектом закона предлагается ввести штрафы до 50 тыс. рублей, или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, либо лишение свободы до года.

Также в третьем чтении были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

В данном случае авторами проекта предлагалось ввести штраф для граждан до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 200 тыс. рублей.

Отмечается, что при невыполнении повторного требования размер штрафа могут установить в размере 25 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей (предусматривается также административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов); для юрлиц – штраф до 200 тыс. рублей.

Законопроекты были внесены депутатами Госдумы Сергеем Боярским, Дмитрием Вяткиным, Александром Грибовым и Михаилом Емельяновым.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, по которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

На минувшей неделе Госдума одобрила штрафы за увольнение людей предпенсионного возраста.

До этого, в конце августа, Путин предложил смягчение пенсионных изменений.