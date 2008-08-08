Госдума одобрила штрафы за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума на заседании в четверг одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Инициатива была внесена президентом в пакете с поправками к пенсионному проекту.

Депутаты дополняют Уголовный кодекс РФ новой статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», передает ТАСС.

В соответствии с этими нормами такие действия предлагается наказывать «штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов». Оговаривается, что под предпенсионным возрастом «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

Напомним, что в конце августа президент России Владимир Путин предложил смягчение пенсионных изменений. Теперь женщинам предлагается выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.