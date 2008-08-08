Путин предложил смягчение пенсионных изменений

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Так, предложено установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Путин также предложил предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста.

Президент напомнил, что в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Путин предложил сократить предлагаемый в законопроекте срок повышения пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

«Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», – заявил президент.

Он также предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. «То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», – заявил Путин.

Второе предложение Путина касается людей, которые первые столкнутся с повышением пенсионного возраста. Путин предложил установить «особую льготу» для граждан, которые по действующему законодательству вышли бы на пенсию в ближайшие два года. Им необходимо предоставить «право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста».

В третьем пункте Путин коснулся вопроса гарантий для людей предпенсионного возраста. «На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», – заявил Путин.

Четвертое предложение касается сохранения льготных условий назначения пенсий представителям коренных народов Севера и надбавках к пенсиям для сельских жителей. «Неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», – заявил он.

Пятым пунктом Путин предложил сократить на три года трудовой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию - с 40 до 37 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин.

Шестым пунктом Путин выразил убеждение в необходимости сохранения на переходный период всех действующих на 31 декабря 2018 года федеральных льгот по налогам на недвижимость и землю.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Отметим, что Владимир Путин лично принимал участие в обсуждении изменений пенсионной системы и подчеркивал, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. Кроме того, глава государства отмечал, что в правительстве также мало людей, «если вообще есть», кому нравится повышение пенсионного возраста. Однако Путин признавал, что при обсуждении этого вопроса следует опираться на экономические оценки, а не на эмоции.

По словам Путина, по сути, в пенсионном законодательстве можно ничего не делать лет 10, и средств на пенсии хватит, однако президент призвал думать о перспективе, апеллировать к конкретным вещам и реальным прогнозам – взвесить позиции и разобраться в нюансах. Глава государства заметил, что если ничего не делать, то придется держать доходы пенсионеров на стабильно низком уровне, или вообще все может лопнуть. По его словам, тогда сегодняшняя власть просто «надует» граждан.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.