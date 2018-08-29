Путин пообещал поддержку людям предпенсионного возраста

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, коснулся вопроса гарантий для людей предпенсионного возраста.

По словам Путина, люди предпенсионного возраста опасаются столкнуться с риском потери работы, а также того, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты, поскольку, признал он, после 50-ти работу действительно сложно найти.

«В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», – заявил Путин.



По словам российского лидера, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться только административными мерами.

«Поэтому поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста», – заявил Путин.



Он подчеркнул, что люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом.

«Это, как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить квалификацию», – заявил президент.



Путин также поручил правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму по повышению квалификации, которая должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета.



«А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тыс. 900 рублей, как сейчас, до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год», – заявил Путин.



«И наконец, необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты», ­– подытожил президент.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Отметим, ранее Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагалувеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.

В августе федеральное и местное руководство «Единой России» предложило смягчить последствия изменений в пенсионное законодательство. В частности генсовет ЕР и лидеры фракций в местных парламентах выступили с инициативой: после повышения возраста выхода россиян на отдых сохранить уже существующие региональные льготы. Речь идет о льготах, которые положены пенсионерам и которые сохранят «лицам предпенсионного возраста».