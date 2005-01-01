Медведев предложил поднять возраст выхода на пенсию

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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      Россия красочно отметила свой день

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          Медведев предложил поднять возраст выхода на пенсию

             14 июня 2018, 12:30
          Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

          По его словам, реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года, передает РИА «Новости».

          «Предлагается ввести достаточно длительный переходный период – начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», – сказал Медведев, добавив, что это позволит «направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

          При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.

          «В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж, 40 лет для женщин, 45 лет для мужчин, выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», – сказал Медведев.

          Медведев напомнил, что нынешний пенсионный возраст был установлен в середине прошлого века и его давно пора пересмотреть, передает ТАСС.

          Премьер подчеркнул, что нормальный уровень жизни пенсионеров на долгосрочный период можно обеспечить, только приняв дополнительные меры.

          «Принимаемые меры (по повышению пенсионного возраста в РФ) позволят не только повысить пенсии, они дадут возможность дополнительно сбалансировать рынок труда», – сказал Медведев.

          Глава кабмина также обратил внимание, что в отношении нынешних пенсионеров в связи с реформой пенсионной системы ничего не меняется. Он отметил, что пенсии в России будут повышаться выше инфляции вне зависимости от внешних и внутренних факторов.

          Медведев поручил в кратчайшие сроки провести заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в связи с реформой пенсионной системы.

          «Хотел бы в этом контексте обратиться к профессиональным союзам, к работодателям с тем, чтобы они оперативно организовали проведение необходимых процедур, рабочую группу, чтобы мы в кратчайшие сроки провели заседание российской трехсторонней комиссии», – сказал Медведев.

          В правительстве России давно ведется активное обсуждение пенсионной реформы. В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени будут обсуждать на законодательном уровне.

          Президент Владимир Путин, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в рамках прямой линии, напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

          Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.

          Стратегия, представленная в апреле Центром стратегических разработок, возглавляемым Алексеем Кудриным, предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.


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