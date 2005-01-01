Медведев предложил поднять возраст выхода на пенсию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

По его словам, реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года, передает РИА «Новости».

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период – начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», – сказал Медведев, добавив, что это позволит «направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.

«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж, 40 лет для женщин, 45 лет для мужчин, выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», – сказал Медведев.

Медведев напомнил, что нынешний пенсионный возраст был установлен в середине прошлого века и его давно пора пересмотреть, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что нормальный уровень жизни пенсионеров на долгосрочный период можно обеспечить, только приняв дополнительные меры.

«Принимаемые меры (по повышению пенсионного возраста в РФ) позволят не только повысить пенсии, они дадут возможность дополнительно сбалансировать рынок труда», – сказал Медведев.

Глава кабмина также обратил внимание, что в отношении нынешних пенсионеров в связи с реформой пенсионной системы ничего не меняется. Он отметил, что пенсии в России будут повышаться выше инфляции вне зависимости от внешних и внутренних факторов.

Медведев поручил в кратчайшие сроки провести заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в связи с реформой пенсионной системы.

«Хотел бы в этом контексте обратиться к профессиональным союзам, к работодателям с тем, чтобы они оперативно организовали проведение необходимых процедур, рабочую группу, чтобы мы в кратчайшие сроки провели заседание российской трехсторонней комиссии», – сказал Медведев.

В правительстве России давно ведется активное обсуждение пенсионной реформы. В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени будут обсуждать на законодательном уровне.

Президент Владимир Путин, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в рамках прямой линии, напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.

Стратегия, представленная в апреле Центром стратегических разработок, возглавляемым Алексеем Кудриным, предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.