Путин назвал главной задачей кабмина повышение дохода пенсионеров

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

«В советское время работающим пенсионерам пенсии не платили, и поэтому правительство, уместно это или не уместно, перенесло это в наши дни, … но над этим, безусловно, нужно подумать», – заявил президент.

Говоря о возможном повышении пенсионного возраста, Путин напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно».

По словам главы государства, российскому правительству нужно в ближайшее время обеспечить увеличение доходов пенсионеров. «Ключевая задача – это повышение благосостояния и уровня дохода пенсионеров», – заявил Путин, добавив, что кабмин должен обеспечить это в самое ближайшее время.

В правительстве России в последние месяцы ведется активное обсуждение пенсионной реформы. В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявляла, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени предстоит обсуждать на законодательном уровне. Отметим, что решений пока не принято.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».